Москва стала пятой в мировом рейтинге автомобильных пробок

Основной для рейтинга стали данные по загруженности за прошлый год. Специалисты TomTom на основе разработанной методики проанализировали ситуацию на дорогах разных стран и оказалось, что в прошлом году самые загруженные дороги оказались в Мумбаи (Индия).

Этот город лидирует уже второй год подряд. На второй строчке оказался Богота (Колумбия), а в тройку лидеров вошла столица Перу Лима.

На четвертом месте оказался город Дели (Индия) и Москва. Отдельно отмечается, что в прошлом году количество пробок на дорогах сократилось только в 90 городах из 403, которые участвовали в исследовании.