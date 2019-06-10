Skoda выпустила кроссовер Skoda Karoq Velo для велосипедистов

Skoda из кроссовера Karoq создала спецверсию Velo, которая полностью адаптирована для перевозки велосипедов.

Британское подразделение чешской марки прежде чем разрабатывать Karoq Velo провело опрос среди 1,5 тыс. велосипедистов, а они и помогли понять разработчикам, что больше всего им необходимо в автомобиле.



Как оказалось, нужна моющая установка, которая позволит очистить от пыли и грязи велосипед и одежду ездока.

Помимо такой установки в машине разместили набор для ремонта велосипедов и дополнительные крепления для перевозки двухколесных транспортных средств.

В кроссовере, еще нашлось место для дрона, который нужен для съёмки заездов с воздуха.

Про технические характеристики Skoda Karoq Velo ничего не сообщается. В Великобритании чешский кроссовер в обычном исполнении предлагают с пятью вариантами ДВС, где три дизельных установки мощностью 115, 150 и 190 л.с. и два бензиновых со 115 и 150-сильной отдачей.