SsangYong выпустил лимитированный кроссовер Tivoli Green Sound

SsangYong для кроссовера Tivoli разработала специальную молодежную версию Green Sound, которая отличается от традиционной модели черным цветом кузова и ярко-зеленой крышей. В таком же цвете выкрашены и корпуса боковых зеркал.

В салоне Tivoli Green Sound установили акустическую систему Kenwood с активным сабвуфером KSC-SW11.

Спецверсия будет предлагаться с 18-дюймовыми колесными дисками черного цвета, светодиодной оптикой и именным передним бампером.

На центральной консоли кроссовера размещен 6,8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

«Паркетник» будет доступен с 1,6-литровым 128-сильным атмосферным бензиновым мотором и 1,6-литровым турбодизелем мощностью 115 л.с.

SsangYong Tivoli Green Sound создали для итальянского рынка, и таких машин выпустят всего 100 ед.