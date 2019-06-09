SsangYong для кроссовера Tivoli разработала специальную молодежную версию Green Sound, которая отличается от традиционной модели черным цветом кузова и ярко-зеленой крышей. В таком же цвете выкрашены и корпуса боковых зеркал.
SsangYong выпустил лимитированный кроссовер Tivoli Green Sound
09.06.2019 21:49
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В салоне Tivoli Green Sound установили акустическую систему Kenwood с активным сабвуфером KSC-SW11.
Спецверсия будет предлагаться с 18-дюймовыми колесными дисками черного цвета, светодиодной оптикой и именным передним бампером.
На центральной консоли кроссовера размещен 6,8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.
«Паркетник» будет доступен с 1,6-литровым 128-сильным атмосферным бензиновым мотором и 1,6-литровым турбодизелем мощностью 115 л.с.
SsangYong Tivoli Green Sound создали для итальянского рынка, и таких машин выпустят всего 100 ед.
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