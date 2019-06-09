Автомобильные компании решили объединить усилия в разработке новых электрических силовых установок.
Jaguar Land Rover и BMW будут совместно создавать электрические установки
09.06.2019 18:52
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Автопроизводители подписали соответствующее соглашение, в рамках которого будет вестись не только разработка установок, но и новых систем.
Выпуск силовых установок каждая компания организует на своем предприятии.
Новое соглашение позволит компаниям сэкономить на разработке и выпуске, за счет совместных инвестиций.
Jaguar Land Rover уже сообщил, что главной площадкой они выбрали завод в Вулверхэмптоне, где сейчас штат насчитывает 1 600 человек.
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