отзыв об авто

Поиск

Jaguar Land Rover и BMW будут совместно создавать электрические установки

Новости
09.06.2019 18:52
33 0

Автомобильные компании решили объединить усилия в разработке новых электрических силовых установок.

Автопроизводители подписали соответствующее соглашение, в рамках которого будет вестись не только разработка установок, но и новых систем.

Выпуск силовых установок каждая компания организует на своем предприятии.

Новое соглашение позволит компаниям сэкономить на разработке и выпуске, за счет совместных инвестиций.

Jaguar Land Rover уже сообщил, что главной площадкой они выбрали завод в Вулверхэмптоне, где сейчас штат насчитывает 1 600 человек.

Jaguar Land Rover начнет платить водителям за информацию о поездках

В Сети показали эволюцию решетки радиатора BMW за 35 лет

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿