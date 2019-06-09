Jaguar Land Rover и BMW будут совместно создавать электрические установки

Автопроизводители подписали соответствующее соглашение, в рамках которого будет вестись не только разработка установок, но и новых систем.

Выпуск силовых установок каждая компания организует на своем предприятии.

Новое соглашение позволит компаниям сэкономить на разработке и выпуске, за счет совместных инвестиций.

Jaguar Land Rover уже сообщил, что главной площадкой они выбрали завод в Вулверхэмптоне, где сейчас штат насчитывает 1 600 человек.