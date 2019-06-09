Названы самые доступные полноприводные кроссоверы с АКПП

Для того чтобы в России купить полноприводный кроссовер с автоматической коробкой передач не нужно выкладывать 1,5 млн рублей.

Журналисты «За рулем» составили рейтинг доступных для покупки в РФ полноприводных «паркетников» с АКПП, и в нем лидирующие место досталось Renault Duster.

Стоит отметить, что эта модель уже не единожды возглавляла рейтинги, так как это самый доступный автомобиль в своем классе.

Сейчас его с 2,0-литровым мотором, «автоматом» и полным приводом можно купить за 1 032 900 рублей.

На втором месте расположился Hyundai Creta. Эта модель как Duster собирается в России, но спрос на корейскую модель значительно выше.

Creta с 1,6-литровым двигателем, АКПП и полным приводом предлагается за 1 185 000 рублей, также полноприводная версия с автоматической трансмиссией есть и с двухлитровым мотором.

За 1 189 900 рублей в России можно еще купить Renault Kaptur, а этот кроссовер создан на одной платформе с Duster, но в нем уже более удобный салон и яркий внешний вид. Полноприводная версия Kaptur доступна только с 2,0-литровым 143-сильным мотором.

В рейтинг попал и Nissan Terrano за 1 249 000 рублей. Это соплатформенник Renault Duster и у них одинаковые ДВС, трансмиссии и системы полного привода, но в Terrano покупателю приходится доплачивать за более престижный бренд.

Не забыли авторы рейтинга и за новый Renault Arkana. Эта новинка недавно получила ценник в 1 499 990 рублей, и за эту стоимость покупатель уже получит 1,3-литровый 150-сильный турбомотор и вариатор.

Suzuki SX4 сложно назвать кроссовером за счет невысокого клиренса – 145 мм, но за 1 509 000 рублей машина доступна с 1,6-литровым силовым агрегатом и шестиступенчатой автоматической коробкой.

Есть у SX4 и версия с турбомотором, но ее стоимость уже свыше 1,6 млн рублей. На последнем месте оказался Mitsubishi ASX с 150-сильным двухлитровым ДВС и вариатором.

В РФ сейчас японская модель доступна от 1 530 000 рублей, но прошлогодние машины можно купить за 1 490 000 рублей.

Заочно в список попал и УАЗ «Патриот», который с автоматической коробкой в продаже появится во второй половине 2019 года. По слухам версия Патриота с АКПП будет стоить на 70 тыс. рублей дороже.