Новая версия спорткара А110 будет участвовать в этом месяце в марафоне «24 часа Ле-Мана».
Alpine анонсировал премьеру мощной модификации спорткара A110
09.06.2019 18:32
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Для участия в суточном марафоне и была подготовлена новая модификация с двигателем мощностью 300 лошадиных сил.
По предварительным данным, новинка станет дорожным вариантом трекового автомобиля A110 GT4. В движение она будет приводиться 1,8-литровым мотором от Renault Megane RS Trophy.
Мощность установки составит 300 л.с. при 400 Нм крутящего момента. В паре с двигателем может работать 6-скоростная механика или роботизированная КП с двумя сцеплениями.
В мощной модификации спорткара A110 будет доработанная подвеска с трековыми настройками, уменьшенный дорожный просвет, тормоза Brembo, а также регулируемые амортизаторы.
Gepostet von Alpine am Donnerstag, 6. Juni 2019
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