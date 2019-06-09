Alpine анонсировал премьеру мощной модификации спорткара A110

Новая версия спорткара А110 будет участвовать в этом месяце в марафоне «24 часа Ле-Мана».

Для участия в суточном марафоне и была подготовлена новая модификация с двигателем мощностью 300 лошадиных сил.

По предварительным данным, новинка станет дорожным вариантом трекового автомобиля A110 GT4. В движение она будет приводиться 1,8-литровым мотором от Renault Megane RS Trophy.

Мощность установки составит 300 л.с. при 400 Нм крутящего момента. В паре с двигателем может работать 6-скоростная механика или роботизированная КП с двумя сцеплениями.

В мощной модификации спорткара A110 будет доработанная подвеска с трековыми настройками, уменьшенный дорожный просвет, тормоза Brembo, а также регулируемые амортизаторы.