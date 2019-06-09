От чего зависит стоимость услуги эвакуации

Атовладельцы знают, что ситуация, когда может понадобиться срочная транспортировка машины, могут произойти внезапно и с любым водителем. В этом случае придется найти эвакуатор. Если нужно забрать с дороги поломанное мотоцикл либо легковое авто, проблем нет, сложнее, когда нужно вывезти грузовую машину, автобус. Стоимость услуги перевозки транспортного средства зависит от сложности заказа, необходимости в специальной большегрузной технике, оснащенной подъемным краном и усиленной платформой.

Расчет стоимости услуги за вызов эвакуатора в Москве

Расчет полной цены услуги зависит от нескольких факторов:

времени суток;

загруженности дорог;

дальности расстояния.

На цену влияет и вид транспортного средства, которое нужно перевезти. Для транспортировки КАМАЗов и другого крупногабаритных машин понадобятся спецсредства.

Вызов эвакуатора в Москве компании ЭВАРТ принимается диспетчером круглосуточно. Для оформления заявки владелец авто должен указать:

сложность повреждений, в особенности рулевого механизма и ходовой части;

местонахождение транспортного средства;

доступность площадки, на которой стоит поврежденное авто;

адрес доставки;

габариты машины.

Получив всю необходимую информацию, диспетчер произведен расчет и озвучит конечную сумму. Дополнительно оплачивать ничего не придется. Компания ЭВАРТ работает честно, человек, оплативший услугу, получает чек, который он может использовать в качестве доказательства произведенных расходов.

Наши преимущества

В интернете много предложений от частных лиц, сдающих собственную технику в почасовую аренду. Доверять частнику, не имеющему опыта транспортировки техники опасно. Машина должна быть погружена, закреплена на платформе с соблюдением правил транспортировки подобных грузов.

В случае некачественной работы, автомобиль может получить дополнительные повреждения, за которые будет сложно получить компенсацию, поскольку частники редко заключают письменный договор.

Компания ЭВАРТ работает официально, все виды услуг застрахованы. В случае повреждения авто, заказчик получает страховую сумму.

Эвакуатор прибывает на место в кратчайшие сроки. Вызов возможен в любое время суток, в том числе в праздничные и выходные дни. Цены на услуги фиксированы, заказчик получает точный расчет во время общения с диспетчером по телефону. Дополнительно сверх указанной стоимости оплачивать ничего не придется.

Транспорт прибывает на место происшествия с полным баком горючего, готовым к работе. Транспортировка поврежденной машины осуществляется по городу и за его пределами.