Марка Ravon анонсировала новую бюджетную модель

В ходе пресс-конференции, которая состоялась в Ташкенте, представители компании рассказали о планах по расширению модельного ряда.

Представитель компании анонсировал новую модель из сегмента бюджетных.

Это может быть, как новый хэтчбек, так и седан стоимостью 10 тыс. долларов, или кроссовер стоимостью от 15 тыс. долларов.

Сейчас в руководстве марки рассматривают одно из двух направлений развития. В частности, производитель намерен сделать упор либо на машины стоимостью 10 тыс. долларов, либо на авто от 15 тыс. долларов.

Не зависимо от того, какое будет выбрано направление, объёмы производства новых автомобилей будут более 100 тыс. единиц ежегодно.

Для этого Ravon потребуются массовые инвестиции в производство. В любом случае, представитель компании пообещал, что как только начнутся работы по созданию новинки, они расскажут об этом дополнительно.