Популярный в Китае Ford Territory получил электрическую версию

Стоит отметить, что Ford Territory является одним из самых востребованных кроссоверов на китайском рынке. Он вышел на рынок в начале года и уже в марте ему удалось обойти в продажах не менее востребованный Hyundai Creta (ix25).

Теперь производитель показал электрокроссовер Territory с заявленным запасом хода 360 километров. К сожалению все подробности о силовой установке новинки не раскрыли, а внешне он практически не отличается от обычного варианта.

В списке оснащенности автомобиля есть виртуальная панель прибор, набор систем безопасности Co-Pilot360, круиз-контроль, а также ряд современных систем безопасности и помощи водителю. Обычный кроссовер в Китае предлагается по цене от 109 800 юаней или 1 033 000 рублей.

Стоит отметить, что кроссовер Territory не является разработкой американской компании, так как это перелицованный китайский «паркетник» JMC Yusheng S330.