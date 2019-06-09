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Популярный в Китае Ford Territory получил электрическую версию

Новости
09.06.2019 17:53
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Американская компания Ford решила расширить линейку модификаций нового кроссовера Ford Territory, предложив клиентам полностью электрическую версию.

Стоит отметить, что Ford Territory является одним из самых востребованных кроссоверов на китайском рынке. Он вышел на рынок в начале года и уже в марте ему удалось обойти в продажах не менее востребованный Hyundai Creta (ix25).

Теперь производитель показал электрокроссовер Territory с заявленным запасом хода 360 километров. К сожалению все подробности о силовой установке новинки не раскрыли, а внешне он практически не отличается от обычного варианта.

В списке оснащенности автомобиля есть виртуальная панель прибор, набор систем безопасности Co-Pilot360, круиз-контроль, а также ряд современных систем безопасности и помощи водителю. Обычный кроссовер в Китае предлагается по цене от 109 800 юаней или 1 033 000 рублей.

Стоит отметить, что кроссовер Territory не является разработкой американской компании, так как это перелицованный китайский «паркетник» JMC Yusheng S330.

 

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