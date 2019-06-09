Volkswagen Caddy превратили в автомобиль для путешествий

Volkswagen Caddy превратили в автомобиль для дальних поездок, в котором установили все, чтобы можно было остановится на ночлег и приготовить еду.

Модель Volkswagen Caddy Maxi Trendline стал основой для создания дома на колесах. В нем нашлось место для мини-кухни с газовой плитой, холодильника и резервуара для воды. Крыша в Caddy подъёмная и там находится спальное место.

За дополнительную плату можно заказать дополнительный отопитель салона. Техническая часть Caddy Maxi Trendline осталась без изменений. О ценах на такую модификацию ничего не сообщают.