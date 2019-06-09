Редкий кабриолет Plymouth GTX 1969 года выставлен на аукцион

Выставленный на онлайн-аукционе в Мичигане кабриолет был найден в заброшенном гараже и имеет пробег 33 тыс. километров.

Plymouth GTX 1969 года выпуска является одним из 44 000 экземпляров, выпущенных в период с 1966 по 1971 г. За этот кабриолет уже предложили более 48 600 долларов.

Автомобиль оснащен 7,2-литровым двигателем 440 Super Commando V8. Его мощность составляет 375 л.с., а в качестве трансмиссии выступает трехступенчатая автоматическая КП.

Разгон Plymouth GTX до первой сотни составлял 4,8 секунды.