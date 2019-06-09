Kia впервые показала на видео новейший кроссовер Kia SELTOS

Индийское подразделение компании Kia на своем официальном YouTube канале опубликовало тизер, посвященный кроссоверу SELTOS. Также компания Kia Motors India пригласила на мировую премьеру Kia SELTOS.

Презентация компактного кроссовера состоится 20 июня, а для этого будет организовано специальное мероприятие, на котором не только расскажут про новинку, но также и озвучат дату старта продаж, и возможно даже цены и комплектации.

По предварительным данным, Kia SELTOS будет предлагаться с 1,6-литровым турбомотором мощностью 204 л.с. и атмосферным двухлитровым ДВС с 150-сильной отдачей.

Первой корейскую новику получат жители Индии. Позже она станет доступна в США, а в следующем году ее ожидают и на российском рынке.

