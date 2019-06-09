Названа средневзвешенная стоимость автомобилей в сегментах

Данные по средней стоимости автомобиля в каждом сегменте были обнародованы аналитиками «АвтостатИнфо» по итогам апреля текущего года.

Самым дорогим автомобильным сегментом стал люксовый, где показатель составил 7 036 687 рублей.

На втором месте оказался сегмент бизнес-седаном, где средневзвешенная стоимость оказалась существенно ниже, чем у лидера.

В апреле автомобили Е-сегмента предлагались по цене 2 462 931 рубль в среднем. Далее в списке оказался сегмент кроссоверов и внедорожников, где одна модель в среднем имеет ценник 1 890 678 рублей.

Средняя стоимость автомобиля D-класса в апреле составила 1 762 444 рубля, а в С- и А-сегменте показатель составил 922 074 и 861 130 рублей соответственно.

За 806 005 руб. в среднем продаются машины В-сегмента, а в сегменте минивэнов этот показатель равен 734 939 руб. Самый низкий показатель зафиксирован в классе В+ (511 512 рублей).