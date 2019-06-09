В Сети показали эволюцию решетки радиатора BMW за 35 лет

В новых флагманских BMW теперь устанавливаются огромные радиаторные решетки, которые уже неоднократно обсуждали в Сети, но журналист Джейсон Каммиса, решил наглядно показать, как за 35 лет изменились фирменные «ноздри».

Он не стал описывать как они изменились, какого они стали размера и т.д, он просто взял радиаторную решетку с кроссовера Х7 и седана «трёшки» E30 и поменял их местами.

На снимке хорошо видно, какой через столько времени стала фирменная черта BMW и как изменились пропорции «нозрей».