Названы самые продаваемые подержанные Opel в России

Как известно, автомобили бренда Opel скоро снова появятся на российском рынке.

Эта марка вошла в состав группы PSA и несколько моделей Opel, в том числе и коммерческих, намерены запустить в продажу в России.

Однако в целом это уже будут не те автомобили, так как в их основе располагается уже платформа разработки PSA, да и дизайн машин изменился.

Тем временем старые Opel все еще продаются на вторичном авторынке. Специалисты «Автостат Инфо» провели исследование и выявили самые продаваемые подержанные Opel в России.

За основу рейтинга использовали данные по продажам автомобилей за четыре месяца этого года. Так, на первой строчке оказался Opel Astra.

Его объёмы продаж на вторичном рынке сократились на 1,3% и составили 18 394 ед. Вторым по популярности стал Opel Corsa – 4 804 ед., -3,3%, а в тройку вошел Opel Vectra — 3199 шт., -8%.

Четвертая и пятая строчка досталась Opel Zafira (2376 ед., +0,8%) и Opel Mokka (1408 ед., +8%).

В десятке самых продаваемых подержанных Opel в России оказались следующие модели: Antara (1258 ед., +1,8%), Insignia (1179 ед, -3%), Meriva (953 ед, -3,8%), Omega (797 ед., -11%) и Frontera (361 ед., -5,5%).