Hyundai вывел на тесты хэтчбек Hyundai i20 нового поколения

Модель Hyundai i20 и его кросс-версия до конца года переживут смену поколений.

Hyundai вывел на тесты новое поколение хэтчбека Hyundai i20, которое заметили фотошпионы в Индии.

Модель имеет толстый слой камуфляжа, но местные СМИ уверены, что новую генерацию представят до конца текущего года, в продажу она поступит уже в начале 2020 года.

В основе нового хэтчбека расположится модернизированная платформа от предшественника, а его дизайн изменится, но в целом автомобиль будет узнаваем.

В салоне, появится новая передняя панель, а также большой экран мультимедийной системы и новое рулевое колесо.

Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена 1.2, 1.4 и 1.0-литровыми агрегатами с отдачей от 83 до 120 л.с. Среди трансмиссий предложат 5- или 6-ступенчатую механику. Система привода будет только на переднюю ось.