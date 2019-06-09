Конечно в список попали машины, о которых мечтают многие рыбаки и охотники, так как для повседневной езды в крупном городе такие автомобили не самые удобные, хоть из них некоторые и статусные.
Составлен рейтинг топ-5 настоящих мужских внедорожников
09.06.2019 11:47
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Эксперты назвали пять лучших внедорожников для мужчин, и несложно догадаться, что в список попали именно брутальные машины, среди которых «квадратный» Mercedes-Benz G-класс и Land Rover Defender.
Также специалисты посчитали, что для настоящих мужчин может подойти Hummer H2 и Nissan Patrol.
На последнем месте выделили легендарный Toyota Land Cruiser 200, который среди всех перечисленных является самой популярной моделью.
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