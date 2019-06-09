Mazda CX-5 в мае вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российское подразделение компании Mazda опубликовало отчетные данные по продажам своих автомобилей в мае.

В отчетный период марка смогла реализовать на рынке РФ 2 325 новых автомобилей, что на 8% меньше. С начала года объёмы продаж составили 11 155 авто, что меньше на 4%.

Доля компании на рынке составила 1,6%. Mazda CX-5 в прошлом месяце остался бестселлером марки с объёмами продаж 1 644 ед., что меньше на 10%.

При этом кроссоверу в мае удалось войти в ТОП-25 российских бестселлеров.

Между тем напомним, что первого июня Mazda озвучила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5.