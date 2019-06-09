В УАЗ рассказали о модели для летательных аппаратов

Российский производитель внедорожников в своей официальной группе в соцсети регулярно рассказывает истории разных моделей УАЗ, включая прототипы и экспериментальные экземпляры.

Недавно в Сети был опубликован старый снимок УАЗ-469 с надстройкой для старта беспилотного летательного аппарата.

Взлетная площадка использовалась на базе УАЗ-469, который специально переоборудовали не только для запуска, но также и управления беспилотником БПЛА Sojka III.

Этот аппарат был создан в технической лаборатории НИИ ВВС и ПВО в Праге.

В 1997 году он поступил на вооружение чешской армии, а для запуска военные закупили у Ульяновского автозавода несколько единиц модернизированных УАЗ-469.

Сам беспилотник военные использовали для разведки с воздуха и корректировки артиллерии.