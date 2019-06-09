Составлен рейтинг самых дорогих китайских кроссоверов на рынке РФ

В этом году на российском рынке появятся новые модели от китайских компаний, в числе которых и молодежный кроссовер от Haval.

На этот автомобиль уже была названа начальная стоимость, которая несмотря на то, что он будет российском сборки, оказалась довольно высокой.

Однако на российском рынке представлены и другие дорогие китайские легковушки. Эксперты проанализировали цены на новые китайские модели и назвали пятерку с самым большим ценником.

В этом списке оказались сразу две модели бренда Haval, а именно Haval H9 и вышеупомянутый Haval F7. Впрочем, стоит напомнить, что в целом марка Haval позиционируется как премиальная. Haval H9 в России оценен от 2 532 000 рублей, а новый Haval H7 оценили от 1 449 000 рублей.

Еще в нашей стране предлагается внедорожник Foton Sauvana. Эта полноразмерная модель не пользуется большим спросом, тем не менее находит своих покупателей. Ценник на внедорожник стартует от 1 714 900 рублей.

Более востребован среди китайских авто Geely Atlas, но его стоимость составляет уже 1 089 990 рублей минимум, тогда как топовый вариант можно приобрести за 1,64 млн рублей.

Замыкает пятерку самых дорогих китайских кроссоверов на рынке РФ Changan CS75, предлагаемый за 1 329 900 рублей в базовой комплектации.