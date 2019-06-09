В этом году на российском рынке появятся новые модели от китайских компаний, в числе которых и молодежный кроссовер от Haval.
Составлен рейтинг самых дорогих китайских кроссоверов на рынке РФ
На этот автомобиль уже была названа начальная стоимость, которая несмотря на то, что он будет российском сборки, оказалась довольно высокой.
Однако на российском рынке представлены и другие дорогие китайские легковушки. Эксперты проанализировали цены на новые китайские модели и назвали пятерку с самым большим ценником.
В этом списке оказались сразу две модели бренда Haval, а именно Haval H9 и вышеупомянутый Haval F7. Впрочем, стоит напомнить, что в целом марка Haval позиционируется как премиальная. Haval H9 в России оценен от 2 532 000 рублей, а новый Haval H7 оценили от 1 449 000 рублей.
Еще в нашей стране предлагается внедорожник Foton Sauvana. Эта полноразмерная модель не пользуется большим спросом, тем не менее находит своих покупателей. Ценник на внедорожник стартует от 1 714 900 рублей.
Более востребован среди китайских авто Geely Atlas, но его стоимость составляет уже 1 089 990 рублей минимум, тогда как топовый вариант можно приобрести за 1,64 млн рублей.
Замыкает пятерку самых дорогих китайских кроссоверов на рынке РФ Changan CS75, предлагаемый за 1 329 900 рублей в базовой комплектации.