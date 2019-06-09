Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.

Объёмы продаж автомобилей с правым рулем по итогам четырех первых месяцев года составили 186 тыс. штук, что на 3,6% больше. 47% от общих продаж пришлось на пять регионов РФ.

Лидером по объему продаж праворульных легковушек стал Приморский край, где было продано 29,2 тыс. или 15,7% от общего объема.

Хабаровский край стал третьим с показателем 15,4 тыс. ед. или 8,3%. В пятерке лидеров оказались: Иркутская область (15,1 тыс. ед.), Новосибирская область (14,9 тыс. ед.) и Красноярский край (12,9 тыс. ед.).