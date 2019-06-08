Новинку, которая позиционируется как конкурент BMW X4, заметили во время тестовых испытаний на дорогах Китая.



General Motors и SIAC вывели на тесты конкурента BMW X4, которым окажется роскошное кросс-купе с названием Baojun CN220C.

Фотошпионам еще удалось сфотографировать салон модели, благодаря чему стало известно, что там установлена цифровая панель приборов, большой экран мультимедийной системы и в целом оформление интерьера оригинальное.

Внешность купеобразного кроссовера имеет фирменную стилистику бренда. Создавалась модель на платформе от Baojun RS-5 и моторная гамма будет позаимствована от него же.

В частности, в линейке двигателей будет турбированный полуторалитровый двигатель с отдачей 151 л.с. Среди трансмиссией будет вариатор или шестискоростная механическая КП.

Полноприводной системы в автомобиле не будет. Его официальная презентация состоится этой осенью.