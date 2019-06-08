LADA Vesta может получить автоматическую КП от создателей КП для Aurus

Теперь стало известно, что компания занимается созданием 7-ступенатой трансмиссии для машин В и С-класса с передним приводом.

О своей разработке КАТЕ немного рассказала в соцсети, где было указано, что вместо гидротрансформатора используется запатентованная система, состоящая из фрикционных элементов управления.

Также в трансмиссии используются электромагнитные клапаны с прямым управлением давления, которые служат для переключения передач.

В описании коробки было отмечено, что такие решения делают продукт более простым, надежным и доступным.

Пока за новую коробку известно лишь то, что она рассчитана на максимальный крутящий момент 200 Нм при максимальных оборотах 6 200 об/мин.

Скорее всего КАТЕ «автомат» разрабатывают для 1,8-литрового мотора от «АвтоВАЗа», так как у него 170 Нм реализуется при 5 900 об/мин.

О том когда выйдет 7-ступенчатый «автомат» от КАТЕ неизвестно, но в Lada он может заменить 4-ступенчатую автоматическую коробку от Jatco и 5-ступенчатую роботизированную трансмиссию.

