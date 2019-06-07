Майские продажи автомобилей Skoda в России выросли на 17%

Чешская компания опубликовала отчетные данные по продажам своих автомобилей на российском рынке за май.

В прошлом месяце дилеры марки реализовали 6 982 автомобиля, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 17%.

Положительная динамика продаж наблюдается и по итогам первых пяти месяцев года, когда объёмы продаж составили 32 774 ед., что на 12,3% больше.

Доля компании увеличилась до 4,8%. Смой востребованной моделью бренда остается лифтбэк Rapid. Его продажи в мае составили 3 088 ед., что на 10% больше.

В 2,4 раза выросли продажи кроссовера Kodiaq, который стал вторым с результатом 1 907 ед. Модель Octavia оказался в тройке лидеров с отрицательной динамикой на 6% до 1 879 реализованных штук.