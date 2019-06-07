Шведско-китайская компания NEVS (National Electric Vehicle Sweden) выставит на аукцион последний седан Saab 9-3 Turbo с бензиновым мотором.
Последний экземпляр Saab 9-3 выставят на аукцион
07.06.2019 23:55
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Такие машины уже давно не производят, и это последний новый экземпляр с пробегом всего 5 километров.
Концерн NEVS прежде чем продать седан решил его выставить в музей Saab в шведском Тролльхеттане, где он будет находиться с 7 по 9 июня, а потом машину продадут на аукционе. Стартовая цена за редкий экземпляр пока не объявлена.
Saab 9-3 Turbo оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 220 л.с., в паре с которым работает шестиступенчатая автоматическая коробка.
Напомним, компания Saab обанкротилась в 2012 году.
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