Последний экземпляр Saab 9-3 выставят на аукцион

Такие машины уже давно не производят, и это последний новый экземпляр с пробегом всего 5 километров.

Концерн NEVS прежде чем продать седан решил его выставить в музей Saab в шведском Тролльхеттане, где он будет находиться с 7 по 9 июня, а потом машину продадут на аукционе. Стартовая цена за редкий экземпляр пока не объявлена.

Saab 9-3 Turbo оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 220 л.с., в паре с которым работает шестиступенчатая автоматическая коробка.

Напомним, компания Saab обанкротилась в 2012 году.