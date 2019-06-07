При этом в целом на территории РФ выпуском автомобилей занимается 20 заводов.

Как сообщили в агентстве «Автостат», 70% легковых автомобилей в РФ выпускает пять автозаводов В прошлом году в стране было выпущено в общей сложности 1,55 млн автомобилей.

Больше всех автомобилей выпускает завод «АвтоВАЗа» в Тольятти. В прошлом году на этой производственной площадке собрали 364,3 тыс. автомобилей.

Немного меньше машины выпустил завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Петербурге. Объёмы производства за прошлый год составили 246,5 тыс. ед.

В тройке самых крупных автопредприятий оказался «Автотор» в Калининграде, выпустивший 202,7 тыс. новых машин.

Еще два завода, а это «Фольксваген Груп Рус» (143,5 тыс. ед.) и «ЛАДА Ижевск» (131,4 тыс. ед.), вошли в пятерку крупнейших.