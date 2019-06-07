Почти 10 тысяч внедорожников от «АвтоВАЗа» попали под отзыв из-за боковых указателей поворота.
АвтоВАЗ заменит боковой указатель поворота на Lada 4×4
07.06.2019 23:45
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Российский автопроизводитель объявил об отзывной кампании, в рамках которой на сервис будут направлены около 10 тысяч Lada 4х4. На этих автомобилях будет заменён указатель поворота.
Как указано в предписании, в машинах может происходить деформация боковых указателей поворота из-за дефекта уплотнителя.
В дилерских центрах Lada будут менять уплотнитель и сам «поворотник».
Все работы по замене для автовладельцев 9074 Lada 4х4 будут проведены бесплатно.
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