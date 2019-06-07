Почти 10 тысяч внедорожников от «АвтоВАЗа» попали под отзыв из-за боковых указателей поворота.

Российский автопроизводитель объявил об отзывной кампании, в рамках которой на сервис будут направлены около 10 тысяч Lada 4х4. На этих автомобилях будет заменён указатель поворота.

Как указано в предписании, в машинах может происходить деформация боковых указателей поворота из-за дефекта уплотнителя.

В дилерских центрах Lada будут менять уплотнитель и сам «поворотник».

Все работы по замене для автовладельцев 9074 Lada 4х4 будут проведены бесплатно.