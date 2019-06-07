SAIC объявил о старте продаж нового пикапа Maxus T70

Новый среднерамерный пикап от китайской компании создавалась на абсолютно новой платформе и технически отличается от представленного в линейке Maxus T60, выше которого он и расположится.



Грузовой внедорожник имеет жесткую раму, полноприводную систему и будет доступен в двух модификациях. Первая будет иметь колесную базу 3 155 мм, а вторая – 3 470 мм.

Грузовая платформа пикапа будет следующая: длина 1 485 или 1 800 мм, ширина – 1 510 мм, а высота 530 мм. В движение пикап будет приводиться турбированным дизельным мотором объёмом два литра.

Его мощность, работая в паре с шестискоростной механикой или автоматом составит 163 л.с. при 275 Нм.

Стандартная версия пикапа получила ценник 119 800 юаней или 1,13 млн рублей, а топовый вариант получил ценник 204 800 юаней или 1,93 млн рублей.