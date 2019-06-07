Mercedes-AMG представил самую мощную в мире «турбочетверку»

Новый агрегат будут устанавливать в Mercedes-AMG A45, CLA 45 и GLB 45. По заявлению разработчиков, стандартная версия нового ДВС будет выдавать 387 л.с. и 480 Нм крутящего момента. В S-модификации его мощность будут увеличивать до 421 л.с. и 500 Нм.

В моторе два верхних распредвала, электронноуправляемый водяной насос и двухпоточный турбонагнетатель с электронным управлением.

В Mercedes-AMG говорят, что они создали самый мощный четырехцилиндровый двигатель, но они не учли, что у японской компании Mitsubishi была спецверсия Lancer Evolution FX-440 MR с четырехцилиндровым агрегатом мощностью 440 л.с.

Mercedes-AMG новой «турбочетверкой» оснастит хэтчбек A45. Эта машина получит 8-ступенчатую роботизированную коробку, полный привод и специальный режим.

В нем будет полностью отключаться система стабилизации, а весь крутящий момент направится на задние колеса.