В частности, компания решила применить в своей новинке с названием Huanghai N7, дизайн схожий на Chevrolet Silverado, а во всем остальном это полностью оригинальный автомобиль со своими силовыми установками, платформой и технической оснащенностью.

Новый китайский пикап получил несущую раму, рессорную заднюю подвеску с неразрезным мостом и габариты 5 685/1 950/1 865 мм.

Размер колесной базы составляет 3 405 мм, а грузовая платформа будет 1715х1620х460 мм. В салоне размещено два ряда сидений, а сам кузов четырехдверный.

Линейка двигателей будет представлена 2,4-литровым двигателем, работающим на бензине и дизельным 2,5-литровым агрегатом.

Мощность первого составляет 218 л.с., а второго – 130 л.с. В качестве трансмиссии будет 6-ступенчатая механика или автомат, которые будут работать с задне- или полноприводной системами. Китайскую копию Chevrolet Silverado оценили в 1,1 млн. рублей в эквиваленте.