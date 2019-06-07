Внешняя подушка безопасности от ZF прошла первые тесты на Opel Insignia

Компания ZF провела первые испытания внешней подушки безопасности, которые проводили на автомобилей Opel Insignia в кузове универсал.

Немецкий производитель автокомпонентов собственными силами разрабатывает внешнюю подушку безопасности.

Она размещается в пороге автомобиля, и срабатывает в период бокового столкновения с другой машиной.

Первые тесты приводили с использованием автомобиля-робота, а такие псевдомашины используют для тестирования систем автоматического торможения.

ZF в Opel Insignia помимо подушки в корпусе боковых зеркал и на бамперах установила датчики, которые в зависимости от ситуации определяют, когда именно нужно раскрыть внешнюю подушку безопасности.

Объём внешнего надувного элемента от 280 до 400 литров, что зависит от модели автомобиля.

В компании ZF отмечают, что их подушка безопасности не только частично защищает кузов машины, но еще и на 40% снижает тяжесть травм пассажиров при ударе.

Разработчики продолжают тестировать подушку, и пока о сроках ее появления в серийных машинах ничего не сообщают.

