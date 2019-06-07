Росстандарт в пятницу 7 июня сообщил о проведении новой отзывной кампании на территории РФ.
BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7
07.06.2019 19:52
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Отзывными стали автомобили немецкой марки BMW. BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7, реализованные на рынке в период с мая по апрель текущего года.
В общей сложности на сервис отправят 315 автомобилей BMW X7 (G07), в которых выявили вероятность неправильной установки левой или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки.
Это может стать причиной того, что при срабатывании подушка раскроется не полностью.
Владельцы отзывных транспортных средств получат уведомление о необходимости посетить сервисный центр для проведения необходимых работ.
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