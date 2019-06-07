Росстандарт в пятницу 7 июня сообщил о проведении новой отзывной кампании на территории РФ.

Отзывными стали автомобили немецкой марки BMW. BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7, реализованные на рынке в период с мая по апрель текущего года.

В общей сложности на сервис отправят 315 автомобилей BMW X7 (G07), в которых выявили вероятность неправильной установки левой или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки.

Это может стать причиной того, что при срабатывании подушка раскроется не полностью.

Владельцы отзывных транспортных средств получат уведомление о необходимости посетить сервисный центр для проведения необходимых работ.