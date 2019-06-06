Срочный выкуп автомобилей – как это устроено?

При возникновении необходимости в срочном получении крупной денежной суммы решить данную проблему можно разными способами. Одним из них является срочная продажа своего имущества, например, автомобиля. Чтобы провести эту сделку максимально эффективно и избежать возможных рисков, надо учитывать целый ряд нюансов.

Порядок оформления сделки

Срочным выкупом авто, включая грузовые, битые, подержанные и даже «кредитные», в настоящее время занимаются автоломбарды, автосалоны и другие специализирующиеся на данном виде деятельности компании. Нужно учитывать, что такие компании устанавливают ряд требований к продаваемой машине. Например, она не должна иметь серьезных повреждений или иметь «криминальную историю». Хотя можно продать свой автомобиль и самостоятельно, но это потребует значительных усилий и преодоления множества сложностей. К тому же продать самостоятельно свою машину за короткое время вряд ли удастся. Единственное преимущество такого варианта состоит в наличии возможности продать авто по максимальной стоимости. Поэтому гораздо проще осуществить автовыкуп, воспользовавшись услугами специализированной фирмы. Это позволит владельцу автомобиля получить до 80-90% от его рыночной стоимости в день обращения. Чтобы определить точную стоимость машины, нужно приехать в офис фирмы, где специалист отметит все ее характеристики. Осмотр и диагностика авто обычно проводятся абсолютно бесплатно и не отнимают много времени. Существуют фирмы, которые оказывают услугу выезда специалиста к клиенту на дом. После завершения оценки автотранспортного средства в ходе обсуждения с владельцем достигается согласие относительно цены его продажи. Затем заключается договор купли-продажи, и продавец получает деньги наличными или переводом на свой банковский счет. Продолжительность всей процедуры в большинстве случаев составляет не более двух часов. Компания Auto-Trader оказывает полный спектр услуг по выкупу автомобилей в Киеве.

Как выбрать фирму для продажи авто

Любые манипуляции, связанные с крупными денежными суммами, требуют повышенной бдительности. Чтобы выбрать надежную фирму, оказывающую услуги по срочному выкупу автомобиля, необходимо соблюдать следующие правила:

предпочтение надо отдавать фирмам с большим стажем работы на данном рынке, имеющим внушительный штат специалистов;

необходимо убедиться в наличии лицензий у специалистов, которые будут оценивать стоимости автомобиль и заниматься юридическим сопровождением его продажи;

при наличии времени и возможности лучше нанять своего оценщика и юриста, это позволит не допустить значительного занижения стоимости авто и ошибок при оформлении договора;

необходимо обратить внимание на то, что передача авто и оплата должны быть произведены в один и тот же день.

Таким образом, услуга срочного выкупа автомобиля позволяет быстро решить финансовые проблемы. При этом лучше не брать на себя решение всех связанных с ней вопросов, а воспользоваться помощью надежной компании. Хотя автовладельцу придется за это заплатить, он будет избавлен от множества хлопот и неприятных сюрпризов.