Как производится диагностика авто перед покупкой?

Перед приобретением автомобиля любой марки обязательно нужно провести комплексную диагностику. Только имея на руках заключение квалифицированного эксперта, можно быть уверенным в том, что покупка вас не разочарует. Лучше всего доверять эту процедуру сотрудникам компаний, уже не первый год работающих на этом рынке. Эксперты смогут, сразу увидеть к примеру, в таких моделях, как bmw x5 3.0 проблемы. Такие фирмы имеют высокотехнологичное оборудование, которое позволит выполнить проверку транспортного средства быстро и максимально эффективно.

Проверка двигателя

В первую очередь эксперты производят диагностику главной детали транспортного средства. На моторе должны отсутствовать потеки масла и других веществ (в том числе и на подъемнике). В цилиндрах проверяется компрессия. Если ее уровень слишком низкий, то автомобиль скоро придется ремонтировать. Также внимательно изучаются все трубки, чтобы исключить наличие на них повреждений. Диагност выкручивает свечи, замеряет уровень жидкости ГУРа и тормозной, антифриза, моторного масла в коробке передач и двигателе, а также оценивает их состояние.

Плохим признаком считается наличие сажи на свечах, которые не так давно поменяли. Данный факт может говорить о том, что в цилиндре недостаточный уровень компрессии. А косвенным признаком изношенности поршневых колес является масляный нагар. Также эксперт внимательно осматривает щуп АКПП. Если жидкость в нем имеет выраженный запах гари и видна стружка, то в ближайшее время деталь придется перебирать.

Используя обычный тестер, специалист проверяет уровень температуры, при которой закипает тормозная жидкость. Он должен составлять не менее 1650 градусов. В противном случае вещество требуется заменить. Специальная камера-эндоскоп позволяет осмотреть цилиндры мотора, чтобы проверить — есть ли на стенках «задиры». Наличие данной проблемы, через некоторое время, может стать причиной заклинивания поршня, после чего двигатель придется полностью менять или проводить капитальный ремонт.

Осмотр ходовой части

Стоит понимать, что если вы произвели пробную поездку на понравившемся автомобиле (даже в условиях плохой дороги), то делать вывод о состоянии ходовой части рано. Во время комплексной диагностики эксперт осматривает каждый узел подвески, чтобы исключить наличие сильных повреждений, износа элементов и люфтов. Особое внимание уделяется сайлентблокам рычагов, ШРУСам, рулевым наконечникам, шаровым опорам, амортизаторам (включая пневмобаллоны и пружины), задним и передним рычагам. Диагност также проверяет тормозную систему. Колодки не должны быть стерты, диски — истончены до опасного показателя, а тормозная жидкость — протекать.

Дополнительные исследования

Комплексная диагностика включает в себя еще несколько обязательных и немаловажных процедур:

Измерение толщины ЛКП (лакокрасочное покрытие). Для этого используется специальное устройство (толщиномер), которое прикладывается к кузову в определенных местах. Прибор позволяет выяснить — было ли транспортное средство в дорожно-транспортных происшествиях. Показатель прибора, превышающий заводскую норму, указывает на обновление слоя краски. А слишком высокие цифры говорят о том, что вмятины и повреждения приходилось шпатлевать.

Исправность узла АКПП. Чаще всего, проверяется во время пробной поездки. Недопустимым считается наличие толков и ударов во время переключения передач. Однако многие модели автомобилей позволяют провести более глубокую диагностику. К примеру, проверяя продукцию компании Porshe, можно совершить поездку, во время которой на разогретой коробке разгоняются до «отсечки» на всех передачах. Эксперт в это время должен находится на месте пассажира и, используя ноутбук, подключенный к специальному диагностическому гнезду, проверяет систему на наличие ошибок.

Диагностика системы климат-контроля. Диагност должен внимательно осмотреть кондиционер, чтобы исключить наличие протечки хладагента. В процессе проверки также можно обнаружить такие неисправности, как отверстия в радиаторе, разгерметизацию трубок и т.д.

Эксперты советуют обязательно производить комплексную проверку автомобиля перед приобретением. Это поможет выявить все ошибки, выяснить их причины, выявить скрученный пробег или попытку скрыть участие машины в ДТП, проверить состояние всех деталей автомобиля и, как итог, сэкономить денежные средства, которые понадобятся на дальнейший ремонт. Помимо этого специалисты помогут осуществить автоподбор bmw и других моделей транспортных средств, определить какое транспортное средство вам оптимально подойдет и обезопасить клиента от покупки машины, имеющей скрытые технические проблемы.