Fiat Chrysler Automobiles (FCA) передумал объединятся с концерном Renault. Ппредставители FCA отозвали предложение, объяснив это тем, что во Франции пока не существует политических условий для успешной реализации такого союза.
Renault и Fiat Chrysler после переговоров отказались от слияния
06.06.2019 22:13
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По данным Reuters, концерн FCA решил отозвать заявку посте того, как правительство Франции, которое владеет 15% акций Renault, попыталось отложить принятие решения о слиянии.
Решение правительства подержала и автокомпания Nissan Motor Co, которая входит в состав концерна Renault.
Как сообщили источники Reuters, правительство Франции от концерна FCA потребовало гарантий на сохранение рабочих мест и дополнительных дивидендов акционерам.
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