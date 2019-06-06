Renault и Fiat Chrysler после переговоров отказались от слияния

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) передумал объединятся с концерном Renault. Ппредставители FCA отозвали предложение, объяснив это тем, что во Франции пока не существует политических условий для успешной реализации такого союза.

По данным Reuters, концерн FCA решил отозвать заявку посте того, как правительство Франции, которое владеет 15% акций Renault, попыталось отложить принятие решения о слиянии.

Решение правительства подержала и автокомпания Nissan Motor Co, которая входит в состав концерна Renault.

Как сообщили источники Reuters, правительство Франции от концерна FCA потребовало гарантий на сохранение рабочих мест и дополнительных дивидендов акционерам.