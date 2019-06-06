Стартовали продажи недорого хэтчбека Toyota Glanza

Японская компания объявила о старте продаж нового хэтчбека Toyota Glanza на индийском рынке.

Модель предлагается для покупки в пяти версиях и пока она представлена только на рынке Индии, тогда как в дальнейшем она появится и на других рынках.

Напомним, что Toyota Glanza является перелицованным вариантом Suzuki Baleno. Новинка отличается только иным оформлением решетки радиатора, а также шильдиками и эмблемами.

Моторная гамма автомобиля представлен единственными 83-сильным двигателем объёмом 1,2 литра, работающим в паре с пятискоростной механикой или вариатором.

Оценили недорогой хэтчбек в 688 000 рупий минимум или около 640 000 рублей.