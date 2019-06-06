Audi представил универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Автомобиль нового поколения предлагается с увеличенным клиренсом, адаптивной пневматической подвеской с особыми настройками, а также рядом систем.

Так, например, в новом Audi A6 Allroad появилась система помощи при езде по легкому бездорожью, системой контроля кренов кузова, помощи при спуске и многое другое.

Моторная гамма представлена тремя 3,0-литровым дизельными установками с шестью цилиндрами. Их мощность составит: 231 л.с. при 500 Нм, 286 л.с. при 620 Нм и 349 л.с. при 720 Нм. Все двигатели будут работать с 48-вольтовым стартер-генератором.

Среди трансмиссий будет только восьмискоростной автомат Tiptronic. На европейском рынке новая генерация Audi A6 Allroad появится в этом месяце по цене от 61 500 евро или около 4,5 млн рублей.