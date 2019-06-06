Стартовали российские продажи нового Range Rover Evoque

Российский офис компании Land Rover объявил о старте продаж нового поколения кроссовера Evoque. В России премиальный кроссовер будет предлагаться с пятью разными силовыми агрегатами, среди которых есть и гибридная MHEV.

В дилерских центрах британской марки Land Rover Evoque нового поколения можно будет заказать по цене от 2 941 000 до 4 367 000 рублей.

Будут предложены версии с 2,0-литровыми дизельными моторами мощностью 150 и 180 л.с., бензиновыми двухлитровыми ДВС с 200 и 249-сильной отдачей и 300-сильной силовой установкой MHEV, работающей на 48-вольтовой бортовой сети.

Напомним, в основе нового поколения Land Rover Evoque лежит платформа Premium Transverse Architecture (PTA). Эта платформа позволит устанавливать не только двигатели внутреннего сгорания, но также и гибридные силовые установки.

В новом поколении Evoque все силовые агрегаты работают с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Для системы полного привода предусмотрена система автоматического распознавания дорожного покрытия, причем она уже есть в базовой комплектации кроссовера.



Также Evoque оснащен подогревом руля, сидений и лобового стекла, системой предпускового подогрева ДВС, причем всеми этими подогревами можно управлять дистанционно со смартфона.

В салоне машины установлен 10-дюймовый сенсорный экран с мультимедийной системой Touch Pro, а в полноприводном кроссовере предлагается камера заднего вида, система слежения за усталостью водителя и система слежения за рядностью движения.