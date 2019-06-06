Jaguar выпустил мощный седан XE SV Project 8 Touring

Jaguar разработала спецверсию седана XE SV Project 8, которая получила к названию приставку Touring. Это будет менее экстремальная модификация дорожной версии трекового XE SV Project 8.

Разработкой спецверсии занималось отделение SVO, которое сообщило, что таких машин выпустят всего 15 ед.

В дорожной версии «заряженного» седана есть второй ряд сидений, тогда как в трековом XE SV Project 8 их нет.

Также Touring получил небольшой спойлер в отличие от трекового варианта, где установлено большое карбоновое антикрыло.

Технически спецверсия от трековой не отличается, и под капотом устанавливается 5,0-литровый турбомотор мощностью 600 лошадиных сил.

Он позволяет седану совершать спринт от 0 до 96 км/ч за 3,3 секунды. Максимальная скорость машины свыше 320 км/ч.



Напомним, в 2017 году на трековом Jaguar XE SV Project 8 на трассе Нюрбургринга был установлен рекорд круга среди машин с четырьмя дверьми. Британская машина прошла круг за 7 минут и 23 секунды.