В России торжественно открыли новый автомобильный завод Haval

Автомобильный завод Haval расположился на территории Тульской области в индустриальном парке «Узловая». Как рассказали в компании, объёмы инвестиций в новое предприятие составили около 500 млн долларов и эта цифра еще будет расти.

На производственной площадке сейчас уже работает 800 человек, а в рамках второго этапа реализации инвестпроекта будет создано еще 1 000 рабочих мест.

Сейчас на заводе организована сборка Haval F7, а в дальнейшем будет поставлен на конвейер внедорожник Haval H9 и купеобразная версия кроссовера Haval F7x.

На первом этапе мощности предприятия составляют 80 тысяч автомобилей в год. При этом уровень локализации составляет 30 процентов.

В рамках второго этапа производственная мощность будет увеличена до максимальных 150 тысяч автомобилей в год, причем по мере возможности локализацию будут повышать.

В планах производителя достигнуть уровня локализации более 50 процентов. Напомним, что строительство нового завода стартовало осенью 2015 года. Предприятие расположилось на площади 216 га.