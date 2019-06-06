Hyundai за 5 месяцев увеличил продажи в России на 2%

Российское подразделение компании сообщило о продажах автомобилей за май и по итогам первых пяти месяцев года.

В прошлом месяце продажи марки сократились на 6% до 14 891 реализованного автомобиля. При этом за 5 месяцев сохраняется положительная динамика продаж на 2% до 71 695 проданных штук.

Самой востребованной моделью бренда все также остается кроссовер Creta, реализованный в мае в количестве 5 781 ед.

Объёмы продаж модели остались на прошлогоднем уровне. На втором месте среди наиболее популярных авто марки располагается седан Hyundai Solaris.

Его продажи сократились на 18% до 5 296 ед. Третьим в мае стал Hyundai Tucson с результатом 1 776 штук. Также компания продала 938 экземпляров Hyundai Santa Fe и 383 Hyundai Elantra.