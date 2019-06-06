Michelin и General Motors тестируют безвоздушные шины

Как сообщили в пресс-службе General Motors они заключили соглашение с Michelin, в рамках которого компании будут совместно тестировать новые безвоздушные шины.

Новинка, как заявляют в Michelin создавалась из гибких резиновых композитов с фирменной стекловолоконной смолой.

Такие шины не боятся проколов, да и к тому же на их производство требуется меньше сырья. Тесты безвоздушных шин стартуют в этом году и будут проходить в парке американского автопроизводителя в Мичигане.

В продажу их планируют запустить через пять лет. Уже сейчас безвоздушные шины фирмы Uptis используются в газонокосилках John Deere.