Новое поколение шин создавалось по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Michelin и General Motors тестируют безвоздушные шины
06.06.2019 08:43
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Как сообщили в пресс-службе General Motors они заключили соглашение с Michelin, в рамках которого компании будут совместно тестировать новые безвоздушные шины.
Новинка, как заявляют в Michelin создавалась из гибких резиновых композитов с фирменной стекловолоконной смолой.
Такие шины не боятся проколов, да и к тому же на их производство требуется меньше сырья. Тесты безвоздушных шин стартуют в этом году и будут проходить в парке американского автопроизводителя в Мичигане.
В продажу их планируют запустить через пять лет. Уже сейчас безвоздушные шины фирмы Uptis используются в газонокосилках John Deere.
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