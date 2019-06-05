«АвтоВАЗ» в мае сохранил продажи LADA на уровне 2018 года

В прошлом месяце продажи автомобилей LADA не показали высокого прироста и остались на прошлогоднем уровне, о чем свидетельствуют опубликованные отчетные данные «АвтоВАЗа».

В мае этого года российская компания реализовала 29 739 новых автомобилей, что всего на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объёмы продаж LADA за период с начала года составили 143 418 штук, что больше на 3,6%. Доля компании на рынке составила около 21%.

Бестселлером автопроизводителя в мае стала Лада Гранта с результатом 11 095 авто, что на 30,7% больше. На втором месте оказалась Веста с показателем 8 818 проданных штук, что на лучше 14,9%.