Коммерческие автомобили IVECO

Iveco – это коммерческие автомобили, предназначенные для профессиональный грузоперевозок любого тоннажа. Автомобили этой марки отличаются турбированными дизельными двигателями повышенной мощности, рамными шасси и возможностью создать уникальною комплектацию для решения задач транспортировки грузов, которые стоят перед вами. Модели Iveco постоянно совершенствуются, соответствуют самым последним стандартам, используют новейшие технологии. Значительный выбор этих автомобилей представлен на iv-service.ru.

Особенности и разновидности Iveco

Автомобили Iveco производятся итальянской компанией, главный офис которой находится в городе Турин. Компания известна как один из лучших поставщиков грузовых и промышленных автомобилей не только на внутреннем рынке страны, но и в других странах.

По продажам автобусов, грузовых фур и грузовиков Iveco стабильно занимает ведущие места. Среди самых популярных линий марки можно отметить Trakker, Stralis, Daily, Magirus и EuroCargo. В ассортименте Ивеко можно подобрать автомобиль для перевозки практически любых грузов. Коммерческие автомобили этой марки отличает длительный срок службы не только всего изделия, но и отдельных его элементов. Удобство в управлении и мощность автомобилей делают их удобным и выгодным выбором для промышленных, торговых и иных предприятий. На сайте iv-service.ru можно подобрать подходящую комплектация IVECO Stralis,которая будет наилучшим образом соответствовать вашим целям.

Основные преимущества

Автомобили Iveco пользуются спросом у логистических и транспортных компаний. Своей популярностью они обязаны ряду неоспоримых преимуществ:

Кабина каждой модели удобная, вместительная и эргономичная.

Надежность Iveco проверена временем.

Высокая маневренность даже при внушительных габаритах.

Все ключевые элементы отличаются повышенной устойчивостью к износу.

Все модели имеют компактные размеры.

Мощные дизельные двигатели.

Широкий выбор разнообразных модификаций.

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