Sitngo.me — аренда автомобиля в Черногории
Чтобы в полной мере насладиться путешествием по Черногории и открыть для себя эту удивительную страну, возьмите машину напрокат. Путешественники оценят существенную экономию на экскурсиях и полную свободу.
Почему рекомендуется арендовать автомобиль в Черногории
Страна полна красот и достопримечательностей, которые стоит посетить. Невозможно увидеть на экскурсиях все изумительные памятники архитектуры, природные чудеса и роскошные виды со смотровых площадок. Море и живописные горные каньоны, национальные парки и объекты ЮНЕСКО доступны туристам, располагающим автомобилем. Арендовать авто можно здесь: Sitngo.me
Аргументы в пользу аренды машины в Черногории:
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Приемлемая цена аренды авто, если сравнить с другими странами.
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Невысокий депозит (залог) за автомобиль или отсутствие такого условия.
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Бензин стоит недорого по европейским понятиям – 1 евро 23 цента за 95 бензин.
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Дороги не идеальны, однако качество неплохое.
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Небольшие размеры страны позволяют осмотреть все интересные места за отпуск.
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Возможна экономия на проживании. При наличии авто туристы селятся в удалении от моря.
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Свобода передвижения и выбора пляжей, самостоятельное составление и изменение маршрута.
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Экономия на экскурсиях. Средняя экскурсия на 2-х человек стоит 100 евро. Автомобиль снимает ограничения и позволяет увидеть все.
Желательно не откладывать на потом аренду машины. Хорошие варианты бронируют сразу, и в горячий сезон автомобилей не хватает на всех желающих. Большой популярностью пользуются авто среднего и эконом-класса.
Что необходимо для аренды машины в Черногории
Чтобы забронировать авто, учитывайте требования Черногории:
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Наличие прав. В соответствии с законодательством страны, достаточно будет обычного национального удостоверения водителя, которое действует на территории родной страны. Международных прав не требуется.
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Ограничение по возрасту водителя: 21-23 г., либо наличие стажа вождения 1- 2 года. Такой разбег зависит от компании, предоставляющей услуги проката, и от марки машины.
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Загранпаспорт.
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Арендный ваучер на транспортное средство. Иногда требуется распечатка ваучера на автомобиль, который забронировали через интернет.
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Сумма для уплаты за прокат и депозит.
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Кредитная карточка установленного международного образца (не все компании требуют).
Демократичные требования позволяют бронировать транспорт без проблем. Выбирать машину желательно заранее, чтобы не тратить время отпуска на поиск и выбор. Уровень конкуренции высокий, поэтому за небольшую сумму возможно арендовать подходящий вариант для комфортного отдыха и туризма.
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