Sitngo.me — аренда автомобиля в Черногории

Чтобы в полной мере насладиться путешествием по Черногории и открыть для себя эту удивительную страну, возьмите машину напрокат. Путешественники оценят существенную экономию на экскурсиях и полную свободу.

Почему рекомендуется арендовать автомобиль в Черногории

Страна полна красот и достопримечательностей, которые стоит посетить. Невозможно увидеть на экскурсиях все изумительные памятники архитектуры, природные чудеса и роскошные виды со смотровых площадок. Море и живописные горные каньоны, национальные парки и объекты ЮНЕСКО доступны туристам, располагающим автомобилем. Арендовать авто можно здесь: Sitngo.me

Аргументы в пользу аренды машины в Черногории:

Приемлемая цена аренды авто, если сравнить с другими странами. Невысокий депозит (залог) за автомобиль или отсутствие такого условия. Бензин стоит недорого по европейским понятиям – 1 евро 23 цента за 95 бензин. Дороги не идеальны, однако качество неплохое. Небольшие размеры страны позволяют осмотреть все интересные места за отпуск. Возможна экономия на проживании. При наличии авто туристы селятся в удалении от моря. Свобода передвижения и выбора пляжей, самостоятельное составление и изменение маршрута. Экономия на экскурсиях. Средняя экскурсия на 2-х человек стоит 100 евро. Автомобиль снимает ограничения и позволяет увидеть все.

Желательно не откладывать на потом аренду машины. Хорошие варианты бронируют сразу, и в горячий сезон автомобилей не хватает на всех желающих. Большой популярностью пользуются авто среднего и эконом-класса.

Что необходимо для аренды машины в Черногории

Чтобы забронировать авто, учитывайте требования Черногории:

Наличие прав. В соответствии с законодательством страны, достаточно будет обычного национального удостоверения водителя, которое действует на территории родной страны. Международных прав не требуется. Ограничение по возрасту водителя: 21-23 г., либо наличие стажа вождения 1- 2 года. Такой разбег зависит от компании, предоставляющей услуги проката, и от марки машины. Загранпаспорт. Арендный ваучер на транспортное средство. Иногда требуется распечатка ваучера на автомобиль, который забронировали через интернет. Сумма для уплаты за прокат и депозит. Кредитная карточка установленного международного образца (не все компании требуют).

Демократичные требования позволяют бронировать транспорт без проблем. Выбирать машину желательно заранее, чтобы не тратить время отпуска на поиск и выбор. Уровень конкуренции высокий, поэтому за небольшую сумму возможно арендовать подходящий вариант для комфортного отдыха и туризма.

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