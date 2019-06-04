Dongfeng выпустит электрическую версию перелицованного Renault Kwid

Dongfeng в базе министерства промышленности КНР зарегистрировала новую модель, которая по сути является перелицованной версией Renault Kwid.

Dongfeng на основе электрической версии Kwid, которая известна под название K-ZE, создала собственную модель. Информации про нее пока нет.

Известно, что электрический новый автомобиль будет выпускаться на совместном предприятии Renault-Nissan и Dongfeng.

На внутреннем рынке машина будет продаваться под брендом Venucia, а на экспорт электрокар будут поставляться под брендом Dongfeng.

Китайская версия Renault K-ZE отличается от оригинала перелицованным передком и новой оптикой. Технические данные машины пока неизвестны. По слухам электрокар Dongfeng будет стоить дешевле оригинала от Renault.