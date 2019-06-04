При этом в мае объёмы продаж снизились на 7% до 661 проданного экземпляра.
Продажи Volvo в России за 5 месяцев увеличились на 30%
04.06.2019 20:29
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За пять месяцев этого года сохраняется положительная динамика на 30%, когда дилеры марки реализовали 2 920 автомобилей.
Самым продаваемым автомобилем все также остается кроссовер ХС60 второго поколения. Его продажи в прошлом месяце составили 217 штук, что на 36,5% меньше.
Модель ХС90 стала второй самой востребованной моделью бренда с результатом 187 ед., что больше на 5,1%. В тройке лидеров ХС40, который разошелся тиражом в количестве 149 штук.
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