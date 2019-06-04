Skoda объявила о скидках на свои автомобили в июне

Skoda на свои модели предлагает скидки до 215 тысяч рублей, а дополнительную выгоду можно получить, если воспользоваться программами Утилизация/Трейд-ин, в которых участвует весь модельный ряд 2019 года.

Так, при покупке флагманского Superb или кроссовера Kodiaq, максимальная скидка может составить до 215 тыс.

На Rapid и Octavia клиент в июне может получить скидку 143,1 тыс. и 187,4 тыс. рублей соответственно.

Автомобили можно еще оформить в кредит по программе Simply Clever, в рамках которой процентная ставка составит от 8,9% при первоначальном взносе от 15%.

Есть еще предложение с 50% первоначальным взносом и кредитной ставкой в 3%. По программам Утилизация/Трейд-ин клиент на новую машину Skoda может получить максимальную скидку в размере 130 тыс. рублей.