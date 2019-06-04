Представитель российской компании пообщался с журналистами «АвтоВзгляд» и немного рассказал о новом поколении внедорожника LADA 4×4.

В частности, директор по маркетингу компании рассказал о том, каким будет автомобиль и поставил точку в споре.

Ранее были предположения, что новая LADA 4×4 превратится в обычный городской кроссовер, но это не так.

Было сказано, что новое поколение сохранит свои внедорожные качества и останется полноценным внедорожником.

Предварительные сроки выхода не называют, но ранее публиковали в Сети изображение, в котором показали список новинок и их сроки выхода, а там же были данные, что LADA 4×4 выйдет в 2022 году, но возможно тогда будет представлен только серийный прототип, тогда как на рынок модель выйдет в 2023 году.