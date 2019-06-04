Suzuki назвала цены на специальную серию кроссовера SX4 для России

Suzuki для российского рынка разработала спецверсию полноприводного кроссовера SX4. Она получила приставку к названию Tabi и в июне будет доступна для заказа в любом дилерском центре марки.

Suzuki SX4 Tabi оценили от 1 615 990 рублей. В кроссовере установили задний спойлер и боковые молдинги. В салоне добавили акустическую систему Pioneer серии А.



В SX4 Tabi также есть защита картера двигателя, дополнительная шумоизоляция и защитная сетка радиатора.

Под капотом спецверсии устанавливается 1,6-литровый 117-сильный мотор или турбированный 1,4-литровый ДВС мощностью 140 л.с.

Suzuki SX4 Tabi будет выпущен ограниченным тиражом в количестве всего 50 ед., причем компания рассчитывает их реализовать в течение полугода.